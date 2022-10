Marcelo só promulga ou veta eutanásia após eleições

Marcelo Rebelo de Sousa pode perder o argumento que tem usado e repetido para evitar abrir o jogo sobre se promulga ou veta a legalização da eutanásia — “depende do diploma, não conheço o diploma” —, mas, mesmo que o perca, os prazos legais dão-lhe folga para só fechar a decisão depois de ir a votos no dia 24. A razão é simples: o diploma que está prestes a sair do Parlamento não chegará a Belém antes de dia 17 e como o Presidente tem 20 dias para promulgar ou vetar isso dá-lhe folga para, se quiser, só decidir depois da eleições.

É certo que, nesse caso, já não poderá dizer que não conhece a lei. Poderá, quando muito, dizer que está a analisá-lo e, caso queira recorrer ao Tribunal Constitucional (TC), aí sim, Marcelo terá apenas oito dias para o fazer, o que pode cair ainda no período de campanha eleitoral. Mas, mesmo nesse caso, como o envio para eventual fiscalização pelos juízes não antecipa nenhuma decisão final da parte do Chefe de Estado, certezas sobre se a lei será vetada ou promulgada só depois da esperada reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa.