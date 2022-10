Ana Gomes contra “a ditadura da TINA” e Vitorino à caça do “voto de todas as Tinas” numa conversa de amigos

Ana Gomes foi a favor da ‘gerigonça’ porque esta “mostrou que havia alternativa”. “Estávamos na ditadura da TINA”, acrónimo de ‘There Is No Alternative’ associado ao neoliberalismo, e a candidata presidencial disse acreditar mais no Tino. Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, afirmou querer “o voto de todas as Tinas”. O frente-a-frente desta quarta-feira na RTP3 entre o ex-militante do PS e a socialista, não apoiada pelo partido central da solução governativa encontrada em 2015, foi mais uma conversa de amigos do que um verdadeiro embate político.

