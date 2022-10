Forças Armadas: maior cooperação com Moçambique e 27 missões internacionais. Vacinas? Só apoio logístico

As Forças Armadas têm colocado as suas “competências de planeamento ao serviço do Ministério da Saúde” no processo de vacinação contra a covid-19. “Os militares exercitam permanentemente essas competências em situação de crise, que é o que estamos a viver nesta pandemia”, disse esta quarta-feira o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA). O almirante António Silva Ribeiro falava na apresentação das missões internacionais para 2021, que decorreu no Comando Conjunto de Operações Militares do EMGFA, em Oeiras, e que contou também com a presença do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler