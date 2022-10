Ana Gomes descola da "amiga" Marisa Matias: socialista vinca as diferenças

Calcorrearam durante dez anos os mesmos corredores em Bruxelas e em Estrasburgo, têm posições difíceis de diferenciar em diversas matérias e, como assumiram esta noite, são amigas. Por isso, Ana Gomes procurou evidenciar as diferenças que tem para a Marisa Matias, com algumas posições tradicionais do PS. Objetivo: mostrar que, apesar da boa relação com a bloquista, nestas eleições presidenciais são adversárias.

No debate travado na SIC Notícias, a sintonia foi notória sobretudo nas intervenções da candidata apoiada pelo BE. Reconheceu a amizade que mantêm há alguns anos, recusou "inventar divergências artificiais" e até assumiu que ambas pisam "o campo democrático", ao contrário do inimigo comum que tentou - sem sucesso - não nomear. André Ventura até podia estar a entrar nos estúdios da RTP para debater com Vitorino Silva, mas o seu espetro pairou em simultâneo em Paço de Arcos.

josé fernandes / lusa

Ana Gomes foi mais contida nas cortesias. Reconheceu que as duas falaram "numa primeiríssima fase" sobre a possibilidade de se entenderem e de só uma se apresentar a votos a 24 de janeiro, mas, ciente de que o espaço à esquerda está muito mais marcado do que no pólo oposto, tratou de colar a "amiga" a uma candidatura partidária (que ela própria não teve, porque António Costa assim não entendeu).

Ao longo dos 35 minutos de discussão, quase sempre mornos e com poucas interpelações diretas, foram mais os pontos que uniram as duas candidatas - das críticas a Marcelo Rebelo de Sousa à repulsa por aquilo que André Ventura representa - do que aqueles que as separaram.

Convergiram na ideia de que Francisca Van Dunem deve ao país explicações sobre a nomeação de José Guerra para o cargo de procurador europeu, embora não tenham pedido a cabeça da ministra; estiveram de acordo sobre a necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde; não destoaram quanto à importância do combate à corrupção - um problema da cesta e não só das maçãs que estão na cesta, como explicou Marisa -; e também estiveram alinhadas em dossiês como a TAP ou o Novo Banco.

Contudo, quando tudo deixava antever um debate sem história, Ana Gomes encostou a adversária de circunstância às cordas. Falou-lhe do ceticismo crónico do BE em relação ao euro e das reservas históricas do partido liderado por Catarina Martins no que respeita às Forças Armadas e às forças de segurança e acenou com as "contradições" entre a Marisa Matias candidata (que não vetaria o Orçamento do Estado) e a Marisa Matias dirigente bloquista (que concordou com o voto contra a proposta do Governo). Como ficariam os mais desfavorecidos "se o país tivesse ficado à mercê de duodécimos"?, interrogou.

A resposta não foi pronta. Marisa garantiu que nunca defendeu a saída da moeda única, desafiou a oponente a clarificar como votaria, na Assembleia da República, a possibilidade de "tirar a troika das leis laborais" ou até se estaria de acordo em fazer depender novas transferências para o Novo Banco de uma auditoria com a qual o Governo se comprometera. Tudo para afastar os cenários de crise que, salientou, não seriam uma inevitabilidade.

No final do debate, foi Ventura para cá, Ventura para lá. Ana Gomes insistiu que, como inquilina do Palácio de Belém, pediria à Procuradoria-Geral da República que reavaliasse a legalidade do Chega (não só o programa político, mas também o discurso de quem quer "devolver-nos à ditadura"), enquanto Marisa Matias defendeu que, mesmo tendo a bancada bloquista votado a favor de uma iniciativa legislativa do partido da direita radical, é a Marcelo e ao PSD que podem ser apontados os dedos por estarem a "normalizar" Ventura (graças ao acordo de governação nos Açores).

Ainda que ambas tenham assegurado não ter medo de que Ventura as supere nas urnas, o subtexto deste fim de noite foi outro. A artilharia pesada ficou guardada para os combates a valer.