A “irrelevância” dos lapsos no CV do procurador, “figas” pela vacina e a inoculação contra “outros medos” no arranque da presidência da UE

O caso dos lapsos no currículo do procurador europeu José Guerra é “irrelevante” para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE). É preciso “saber gerir a ansiedade” relativamente à vacinação contra a covid-19. E uma Europa com mais preocupações sociais cumpre um papel fundamental para combater os populismos. Estas foram algumas das ideias-chave da conferência de imprensa desta terça-feira que se seguiu a uma reunião à porta fechada entre o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em Lisboa.

