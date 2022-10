Marcelo, o ‘estabilizador’, cordial com a esquerda e com João Ferreira. “Não impus Governo de direita”

A estratégia tinha sido ensaiada no debate com Marisa Matias e ficou confirmada no frente a frente com João Ferreira. Marcelo Rebelo de Sousa optou por não antagonizar a esquerda nos confrontos presidenciais, embora o candidato apoiado pelo PCP tenha, no debate transmitido na TVI esta segunda-feira, mostrado os diversos pontos de divergência que separam os dois.

