“Lapsos sem relevância”: Costa segura Van Dunem

António Costa teve hoje uma conversa com Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, sobre o caso da nomeação de José Guerra para procurador europeu e no final da conversa segura a ministra a toda a linha, defendendo-a até da informação prestada pelo diretor-geral da Justiça, que se demitiu esta segunda-feira. Num comunicado enviado esta noite para as redações, António Costa diz que recebeu a ministra em audiência e que "lhe reafirmou total confiança política para o exercício de funções".

"Lapsos sem relevância" e "mero conhecimento" são as duas expressões que seguram a ministra da Justiça neste comunicado. O reafirmar de confiança aconteceu depois de notícias que davam conta de que o currículo de José Guerra, escolhido para o cargo de representante de Portugal na Procuradoria Europeia, continha erros. Uma polémica que dura há largos meses pelo facto de a escolha de José Guerra ser contestada por uma das candidatas. No comunicado enviado às redações, António Costa dá duas notas relevantes sobre o processo. Diz o primeiro-ministro que os erros que foram identificados são "dois lapsos sem relevância, aliás, para o processo de seleção" de José Guerra para o cargo.

Ainda esta segunda-feira, o diretor-geral da Política da Justiça, Miguel Romão, pediu a demissão e disse, numa nota que foi publicada no site oficial do Ministério da Justiça e depois retirada, que o currículo com erros foi enviado para a representação portuguesa junto da União Europeia com conhecimento da ministra, desmentindo informações que tinham sido prestadas por Francisca Van Dunem. Ora, António Costa rebate esta informação prestada por Miguel Romão. "Mais se apurou que os lapsos tiveram origem numa nota produzida na Direção Geral de Política de Justiça e comunicada à Reper e com mero conhecimento para arquivo ao Gabinete da Ministra da Justiça", escreveu.

Na nota, António Costa refere todo o percurso para a nomeação do procurador europeu. Primeiro sublinha que "compete ao Governo escolher os candidatos a representante de Portugal na Procuradoria Europeia" mas que, " contudo, para garantir a isenção e imparcialidade nesta escolha, o Governo apresentou uma proposta de lei à Assembleia da República - que a Assembleia da República aprovou - atribuindo aos Conselhos Superiores do Ministério Público e da Magistratura, órgãos independentes na gestão das magistraturas, as competências para a seleção dos nomes dos magistrados a designar por parte do Governo, através de uma lista ordenada".

Na sequência disto, o "Conselho Superior do Ministério Público aprovou uma lista ordenada, figurando em primeiro lugar o Procurador José Eduardo Guerra" e que os "elementos selecionados foram ainda ouvidos em audição na Assembleia da República e posteriormente por um Comité de Seleção nomeado pelo Conselho da União Europeia, que reúne os Governos de todos os Estados-membros". De acordo com António Costa, "o parecer deste Comité, que de resto não é vinculativo, não produziu qualquer fundamento ou argumento que justificasse da parte do Governo a alteração da escolha efetuada pelo Conselho Superior do Ministério Público" e diz mesmo que o currículo de José Guerra que consta do processo que seguiu para o Conselho da União Europeia "não contém qualquer incorreção".

Apesar de o currículo não ter erros, o primeiro-ministro afirma que a ministra pediu que fossem corrigidos "os lapsos" da nota que tinha seguido. "O que foi feito", lê-se.