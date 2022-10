Debates presidenciais começam com audiências mais altas que em 2016: Marcelo-Marisa foi o mais visto

Os frente-a-frente entre os candidatos às eleições presidenciais arrancaram com audiências mais altas do que os que antecederam a última corrida a Belém, há quatro anos. Para já, o debate que opôs Marcelo Rebelo de Sousa e Marisa Matias, e que foi também o primeiro a ser transmitido, este sábado, está no topo do ranking.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler