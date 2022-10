Marques Mendes sugere candidatos a autárquicas pelo PSD: Moedas em Lisboa e Rangel no Porto

O comentador político Luís Marques Mendes, e ex-líder parlamentar do Partido Social Democrata, tem duas sugestões de candidatos pelo PSD para as eleições autárquicas a realizar em setembro e em outubro: o antigo comissário europeu Carlos Moedas por Lisboa e o eurodeputado Paulo Rangel pelo Porto.

“Não faço ideia se querem ser, ou se vão ser”, disse o comentador, no espaço habitual de comentário na SIC este domingo, 3 de janeiro. Para Marques Mendes, o PSD tem de apostar em “candidatos fortes” do género dos dois nomes por si sugeridos, classificando, por exemplo, Moedas como uma figura “competente, prestigiada e credível”.

A aposta em nomes fortes para as grandes cidades é a forma que Marques Mendes, conselheiro de Estado, vê de o PSD conseguir aproximar-se do PS, mas sem ter esperança de que o supere em número de câmaras. “O PSD tem todas as condições para recuperar, sobretudo se apostar em candidatos fortes. Nas autárquicas contam mais as pessoas do que os partidos”, justifica.

Mas há uma certeza: “O PS vai voltar a ganhar as eleições autárquicas. Tem uma grande folga”, assume Marques Mendes, lembrando que são 160 as câmaras socialistas, acima das 98 encabeçadas pelo PSD.

As sugestões do conselheiro de Estado são feitas apesar de Rui Rio, o líder social-democrata, já ter os nomes dos candidatos às “câmaras mais relevantes politicamente” na sua cabeça, como disse recentemente ao Público, mas sem qualquer tipo de compromisso.

A indicação de Paulo Rangel para o Porto não é uma novidade, sendo que o Público dizia mesmo que já tinha sido informalmente abordado para esse papel.

Para Lisboa, o Expresso já noticiou que o nome de Gonçalo Reis, atual presidente da administração da RTP em final de mandato, é a hipótese mais bem colocada, com Santana Lopes, para já, fora da corrida.

Abstenção e segundo lugar: dúvidas nas presidenciais

Antes das autárquicas, só no final do terceiro trimestre ou no início do quarto, Marques Mendes deixou opinião sobre as eleições legislativas, no próximo dia 24 de janeiro.

“Marcelo Rebelo de Sousa vai ser reeleito e reeleito à primeira volta”, disse o comentador político. A dúvida é se obterá mais ou menos de 60% dos votos, o que vai ser determinado pelo grande adversário: a abstenção. “Quanto maior, mais pode ser penalizado”.

A outra grande questão do sufrágio presidencial é quem ficará em segundo lugar. “Eu aposto em Ana Gomes”, admitiu.