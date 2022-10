Marisa Matias em entrevista: “Marcelo esteve em Moçambique numa ocasião festiva. É bom também estar nos momentos difíceis”

Foi sentada no sofá colorido da sua casa, em Coimbra, e sob intensas dores no tórax, que Marisa Matias conversou com o Expresso. Ainda combalida pela fratura de duas costelas, a candidata apoiada pelo BE ia pontuando frases com inspirações profundas. O discurso mais pausado coincide com a serenidade de quem dá como provável que Marcelo Rebelo de Sousa arrume as presidenciais à primeira volta. Mas também é ao inquilino de Belém que imputa a responsabilidade por várias falhas no plano interno e externo. Para fora, sustenta, falta uma posição “firme” sobre a crise em Moçambique, uma demarcação clara de líderes como Trump ou Bolsonaro e até uma omissão em relação à agenda ambiental.

A eleição de Joe Biden e a saída de Donald Trump dão garantias de normalização da relação União Europeia/EUA?

Não tenho nenhuma dúvida da urgência que tínhamos em ver-nos livres de Trump e ainda bem que os cidadãos norte-americanos assumiram essa responsabilidade. Agora vamos ver se há intenção de Biden de reatar ou não. Esse sinal tem de vir mais dos EUA. Parece que há alguma vontade para retomar as conversações no quadro do Acordo de Paris, o que é uma boa notícia.

Portugal devia deixar de integrar a NATO?

É difícil perceber porque é que a NATO continua a manter-se tal como está. Tem de haver formas de cooperação internacional, mas esse é um debate que vale a pena ter até fora da escala nacional.

