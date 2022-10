Marcelo não vai despir o fato presidencial nos debates

Preparado para ser atacado. Marcelo Rebelo de Sousa sabe que vai ser o principal saco de boxe dos adversários na maratona de debates televisivos entre candidatos presidenciais — que começa este sábado e dura uma semana até dia 9 —, mas não vai calçar as luvas, como em 2016, quando jogou para o KO com Sampaio da Nóvoa ou Maria de Belém. Se há cinco anos era só candidato, agora como candidato-Presidente vai para o ringue com o conforto das sondagens e sem despir o fato presidencial (como tem repetido nas entrevistas) com a consciência de que tem esse “travão” ou “limitação” institucional, explica ao Expresso fonte próxima do candidato. Embora consciente das críticas feitas por cada um dos outros concorrentes, o antigo comentador seguirá para os estúdios sabendo que não pode entrar em escaladas verbais nem deixar que os debates descarrilem para um “espetáculo circense”. Mas tudo também dependerá da atitude dos adversários e do papel dos moderadores.

Numa campanha inédita e de baixos orçamentos, realizada em pandemia e pela primeira vez com estado de emergência, os debates na TV são o palco privilegiado. Mais do que para Marcelo (que sobretudo terá de evitar erros), os duelos serão fundamentais para a afirmação de Ana Gomes, André Ventura, Marisa Matias, João Ferreira, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva (o calceteiro de Penafiel mais conhecido por Tino de Rans). Ora, o fator ‘Tino’ teve uma influência decisiva na quantidade de confrontos: começaram por ser 15 frente a frente distribuídos por RTP, SIC e TVI, mas entretanto o próprio Marcelo fez diligências junto do Porto Canal para debater com o líder do partido RIR (Reagir, Incluir e Reciclar) — que só ia entrar no debate televisivo de ‘todos contra todos’. Assim, com mais seis debates com ‘Tino’ no Porto, os duelos passaram a 21. E cresceram para 27 quando a RTP decidiu avançar com convites para mais uma ronda de duelos com este ex-socialista que teve 152 mil votos e 3,2% em 2016 (a SIC e a TVI recusaram). Se todos aceitarem defrontar duas vezes Tino de Rans (uma no Porto Canal e outra na RTP), este será o concorrente com maior exposição: um total de 13 debates, quando estava previsto participar em apenas um (contra oito dos restantes).