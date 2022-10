Marisa Matias em entrevista: Marcelo deu “excesso de centralidade” a Ventura

Foi sentada no sofá colorido da sua casa, em Coimbra, e sob intensas dores no tórax, que Marisa Matias conversou com o Expresso. Ainda combalida pela fratura de duas costelas, a candidata apoiada pelo BE ia pontuando frases com inspirações profundas. O discurso mais pausado coincide com a serenidade de quem dá como provável que Marcelo Rebelo de Sousa arrume as presidenciais à primeira volta. Mas também é ao inquilino de Belém que imputa a responsabilidade pela normalização de “uma força de extrema-direita”.

É eurodeputada, foi cabeça de lista em 2014 e 2019 e candidata à Presidência há cinco anos. O BE não tinha caras novas?

Não faço ideia. A disponibilidade foi minha e, sendo dirigente do BE, aceitei de bom grado o apoio.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.