65% dos portugueses gostariam de escolher o seu próprio deputado

A discussão já tem barbas e há mais um novo estudo a reabri-la. De acordo com um inquérito feito pela Eurosondagem para a SEDES, apenas 22,5% dos portugueses concordam com o atual sistema de eleição da Assembleia da República e 65,2% admitem mesmo que gostariam de adotar outro método, através do qual fosse possível escolherem o deputado que os representa em S. Bento.

Segundo a sondagem realizada entre 18 e 20 de dezembro, o sistema proporcional e com círculos distritais que vigora em Portugal não colhe o apoio de 60,3% dos inquiridos e suscita dúvidas a 17,2%.

Já quando interrogados sobre a hipótese de elegerem o seu próprio deputado - através de círculos uninominais, como acontece no Reino Unido ou na Índia -, o resultado é esmagador: 65,2% dos participantes disseram ser a favoráveis e 20% assumiram estar contra essa possibilidade.

Ainda assim, para os inquiridos, a melhor forma de elegerem os seus 230 representantes no Parlamento seria através de um sistema misto, isto é, que combinasse uma dimensão maioritária (na qual se inserem os círculos uninominais) e uma outra parte assente no método proporcional (que defendesse os partidos com menor expressão, como um círculo nacional de compensação, por exemplo).

Quase metade (47%) das respostas apontaram nesse sentido, 25% no da implementação de uma sistema maioritário e somente 16,9% indicaram o atual modelo como o melhor.