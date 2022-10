Marcelo: do "irrepreensível" Cabrita à importância da "perceção" na TAP

“Ao lado dos portugueses”, e não do Governo, sempre “independente” e sem qualquer intenção de impor as suas “convicções” no exercício da função. Em entrevista à RTP, o Presidente da República e recandidato ao cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, repetiu como propósitos muitos dos princípios defendidos na candidatura ao primeiro mandato e passou em revista alguns dos temas mais polémicos da atualidade.

À atuação do ministro da Administração Interna em matéria de incêndios deixou um elogio. “Irrepreensível” em matéria de fogos, foi a palavra usada por Marcelo Rebelo de Sousa, ainda que tenha recusado comentar as declarações de Eduardo Cabrita, se este, “entusiasmado, considerou que isso tinha sido decisivo" na sua candidatura, por não se ter repetido uma tragédia.

Se esperou por novembro para anunciar a nova corrida a Belém, disse o Presidente, isso deveu-se a querer ser fiel à sua palavra. Marcelo esperou pela realização de exames clínicos e, depois de ter dito que não se recandidataria se nova tragédia acontecesse em Portugal, entendeu que “teria de esperar pelo fim da época dos fogos”, cujo balanço positivo “pesou na decisão”.

Já sobre a morte do cidadão ucraniano nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa e as declarações proferidas sobre a necessidade de mudar de protagonistas, Marcelo afastou a ideia de visarem o ministro - apesar de noutras ocasiões e em entrevistas ter dado a entender o contrário. “Falei na administração pública, e tive o cuidado de dizer: se se apurar que não é um caso isolado", sublinhou.

Na entrevista à televisão pública, onde começou por falar sobre a promulgação do Orçamento do Estado, considerando que este podia ter ido mais longe no “ênfase social” e no apoio a algumas das pretensões das empresas, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que, não fosse o contexto de pandemia, “faria um comentário mais duro” ao documento, “mas não seria mais duro” e promulgava na mesma. Deixou contudo um alerta: “A pobreza aumentou. Não vai bastar olhar para as finanças, é preciso olhar para o tecido social”.

TAP: "Em política o que parece é. A perceção é fundamental”

Questionado sobre o aumento salarial de vários administradores da TAP durante um processo de reestruturação da empresa que implicará o “sacrifício de muitos trabalhadores”, o Presidente e recandidato falou na importância da “perceção” e do exemplo.

“Apelaria a que houvesse bom senso para não haver aumentos”, afirmou, para lembrar depois que “em política, o que parece é, e a perceção é fundamental”. Ou seja, para Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de compreender as explicações do Governo que esta terça-feira divulgou um comunicado a garantir que a massa salarial da administração baixou um terço, a perceção da opinião pública é que um administrador passou a ganhar o dobro..

Sobre os critérios do plano de vacinação em Portugal, o Presidente disse confiar nas indicações dos especialistas de saúde, mesmo que a sua “inclinação” primeira fosse a de incluir mais idosos no primeiro grupo de prioritários. “Sou suspeito porque sou idoso”, brincou, para depois assumir que, havendo critérios que justificam a opção assumida, “em princípio aceito”.

‘Colado’ ao Governo durante o primeiro mandato é uma ideia que o Presidente rejeita. Marcelo repetiu que esteve “ao lado dos portugueses”, e garantiu que se no futuro não existir uma solução de Governo estará disposto a “ponderar a dissolução”.

O Presidente disse acreditar que “há condições para que quem viabilizou dois orçamentos, viabilize mais dois”. Mas à pergunta sobre o que poderá acontecer se a esquerda não 'segurar' o Governo até ao final da legislatura, em 2023, Marcelo não hesitou: "Se porventura isso vier a acontecer, naturalmente o Presidente da República eleito no dia 24 de janeiro, supondo que sou eu, terei naturalmente de aplicar a teoria que defini na minha primeira candidatura: Há uma solução de Governo com a mesma composição parlamentar? Se sim, vamos formá-lo; não há, então há que ponderar a dissolução" do parlamento.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou depois que nunca sentiu em António Costa a “tentação de querer antecipar eleições”. “O primeiro-ministro sabe que avançar por iniciativa do próprio Governo é um risco enorme para o Governo”, concluiu.

“Uma vez não gostam os socialistas, outras não gostam os sociais-democratas”

O facto de ter vetado mais diplomas nos primeiros cinco anos em funções do que os seus três antecessores foi a resposta dada à pergunta sobre se a direita tem razões para estar desiludida com o seu primeiro mandato.

“Eu estive sempre com os portugueses, não estive com o Governo, e os portugueses perceberam-me sempre e mantiveram sempre um juízo estável sobre o que estava a fazer”, afirmou, para frisar que não é “um presidente de fação”.

“Uma vez não gostam os socialistas, outras não gostam os sociais-democratas, é a vida", disse ainda Marcelo.

Em relação ao diploma que o parlamento deverá aprovar em breve para legalizar a eutanásia, reiterou que mantém "todos os cenários em aberto" (promulgação, veto e envio para o Tribunal Constitucional), mas assegurou que o facto de ser católico não irá influenciar o seu julgamento.

“O Presidente da República não impõe as suas convicções, só porque as tem, no exercício das suas funções. Se considera que é inconstitucional é inconstitucional, não é por ser católico, muçulmano ou protestante ou agnóstico ou ateu”, afirmou, assegurando que não irá impor a sua religião a um país “que não é confessional”.

Questionado se algumas das posições do partido Chega podem violar a Constituição, o Presidente da República e recandidato ao cargo voltou a remeter esse juízo para o Tribunal Constitucional e para o Ministério Público a avaliação, a pedido de qualquer cidadão, de uma eventual ilegalização de uma força partidária.

“Na minha opinião, a melhor maneira de lutar por ideias é o combate das ideias, não uma interdição de secretaria”, sublinhou, recusando-se a comentar as ideias do programa do partido político que vai receber em audiência na próxima segunda-feira, na qualidade de chefe de Estado.