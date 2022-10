PCP promete não se “confinar” nem “regatear esforços” em 2021

O ano que passou foi de muitas incertezas em relação ao posicionamento do PCP, que, depois de um período em que pareceu querer afastar-se do Governo, acabou mesmo por viabilizar o Orçamento do Estado e afirmar-se como parte da “alternativa” política. Para 2021, os comunistas, como numa garantia de que essa posição os levará a subir a parada nos próximos momentos de negociação, garantem que não está nos seus planos “regatear esforços para continuar a intervir”, continuando a querer “que seja dada resposta a muitos dos problemas que afligem os trabalhadores e o povo”.

O PCP costuma dizer que nunca desiste de uma batalha antes de a travar - é assim, aliás, que tem justificado a viabilização de sucessivos Orçamentos de António Costa, perante as críticas que colocam os comunistas como parceiros do Executivo. Na sua mensagem de ano novo, divulgada este domingo, Jerónimo de Sousa mantém o tom: os trabalhadores podem “contar com o PCP” para continuar a lutar por objetivos como “a valorização dos seus salários e direitos”, o “apoio” aos pequenos empresários” ou o “reforço” do SNS: “Cá estamos a marcar presença, hoje como sempre”.

Depois de um ano em que o partido se distinguiu por não alinhar nas declarações do estado de emergência e por continuar a realizar eventos políticos de grandes dimensões, como a Festa do “Avante!” e o congresso do partido, Jerónimo sublinhou que o PCP “não se permite a essa atitude” de se “confinar e esconder” numa altura em que “centenas de milhar de trabalhadores todos os dias fazem o País funcionar e criam a riqueza nacional”. Por isso, o PCP volta a afirmar “o direito à vida social e cultural, exercendo liberdades e garantias que são de todos”.

A declaração sobre o PCP não se “confinar” nem de “esconder” é importante também tendo em conta que em 2021 começa o ano em que o mais antigo partido português celebrará o seu centenário. Os comunistas já têm, aliás, um grande comício agendado para 6 de março, no Campo Pequeno, em Lisboa.