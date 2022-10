Marques Mendes: “Não há dúvida de que a pandemia beneficiou o poder” (e o perigo de entrar em “euforia” por causa da vacina)

Se, no início de 2020, se previam tempos complicados para o Governo, nove meses de pandemia trouxeram, a Portugal e à Europa, outra conclusão: afinal, “não há dúvida de que a pandemia beneficiou o poder”. A sentença é de Luís Marques Mendes, ex-líder do PSD e comentador habitual da SIC.

No seu espaço de comentário, este domingo à noite, Marques Mendes frisou que falta perceber os efeitos eleitorais que se farão sentir “quando as consequências [da pandemia] chegarem ainda mais fortemente ao domínio económico e social”. Ainda assim, fazendo uma média das últimas sondagens publicadas, o comentador concluiu que, se houvesse uma crise política, “ficava praticamente tudo na mesma”, sem o PSD conseguir construir uma alternativa à direita: “Todos os partidos à direita somados não ultrapassam 36%, o valor da PAF [a coligação 'Portugal à Frente', liderada por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas], o que é preocupante em termos democráticos”.

Ainda na política, e com os debates para as eleições presidenciais, o ex-presidente do PSD considerou que “só há um candidato” - Marcelo Rebelo de Sousa - à vitória, embora interesse estar atento a outros dois dados: perceber qual o candidato da esquerda que vai ficar à frente e qual o candidato que ficará em segundo lugar, uma vez que se André Ventura começar a “fidelizar” eleitores esse será um problema para o PSD.

Neste final de ano, o social-democrata considerou que há várias boas notícias: em primeiro lugar, o início do processo de vacinação, que arrancou este domingo em Portugal e que veio trazer uma ideia de que há “uma luz ao fundo do túnel”, embora com um aviso: “esperança sim, mas euforia não”, uma vez que para já “não sabemos” quando Portugal terá à sua disposição várias das vacinas com que está a contar (e que ainda não foram aprovadas). “Temos de ter prudência, paciência e cautela”.

Não é a única boa notícia: Marques Mendes chamou ao acordo entre Reino Unido e União Europeia “uma excelente prenda de Natal para a Europa em geral” e também para Portugal, que começa a sua presidência europeia já em janeiro e que, se tivesse esta pasta em mãos, passaria por um “pesadelo”. Outros dois “presentes de Natal” são a inclusão na ADSE de mais 100 mil trabalhadores do Estado e o aumento do salário mínimo em trinta euros, que o comentador acredita ser “uma medida na direção certa” que estimulará a “competitividade”, apesar das críticas dos setores da direita e dos patrões.