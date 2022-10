Marisa Matias: pivô em Bruxelas, reserva em Lisboa

Os últimos dias de Marisa Matias têm sido um vaivém permanente. As viagens entre Lisboa e Bruxelas sucedem-se a um ritmo alucinante. Se na sexta-feira, 18 de dezembro, entregava as 12 mil subscrições da candidatura presidencial no Tribunal Constitucional, na terça, 22, tratava de um dossiê sobre financiamento à investigação científica no Parlamento Europeu, que já não acredita que possa estar pronto antes da presidência portuguesa da UE. “Tenho estado cá e lá”, disse ao Expresso na véspera de arrumar novamente as malas para regressar a Portugal para o Natal.

O final de 2020 é o espelho do passado recente da mulher em que o BE volta a apostar para a corrida a Belém. No ano passado foi pela terceira vez candidata a eurodeputada; em 2016, foi a jogo numas presidenciais em que o PS não teve candidato oficial; e agora volta a abraçar esse desafio, que ela e os que a conhecem bem admitem ser mais exigente do que outrora.