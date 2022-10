Fundos europeus. Contratos em standby à espera da lei

O Presidente vetou a lei há duas semanas e pedia que o Parlamento tivesse uma “preocupação com o controlo, mesmo se a posteriori, da legalidade e da regularidade dos contratos”. Uma exigência que, acreditam os deputados, vai ser ultrapassada com a proposta que o PS vai apresentar logo no início de janeiro para que a lei seja ainda aprovada no primeiro mês do ano.

Para ultrapassar o veto, os socialistas irão colocar na lei que a direção da comissão independente de acompanhamento e fiscalização dos contratos seja eleita pelo Parlamento e vão ainda alterar um segundo ponto, que tem a ver com a fiscalização e acompanhamento posterior dos contratos que esta comissão tenha identificado como irregulares. Para este segundo ponto, diz Carlos Pereira, ainda está a ser estudada a “solução jurídica”. Na prática, a lei prevê que esta comissão independente envie para o Tribunal de Contas e/ou para o Ministério Público os contratos que considere terem sido feitos de forma irregular ou ilegal. O Presidente quer que o Parlamento continue a acompanhar estes processos. A solução deverá passar por clarificar que os deputados irão questionar e pedir informações com regularidade às entidades para onde enviam os processos, garantindo que o seu trabalho não termina com o envio para o TdC ou para o MP.