"Querido Presidente Rebelo de Sousa": Biden escreveu a Marcelo e diz que está ansioso para trabalhar com Portugal

Joe Biden escreveu uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa a agradecer as felicitações do Presidente da República em nome do Estado português pela vitória do candidato do partido Democrata nas eleições americanas de 3 de novembro, em que derrotou o atual Presidente, Donald Trump.

A informação é avançada pelo site oficial da Presidência da República. "Na sua carta, o Presidente-eleito Biden salienta a necessidade da cooperação internacional para abordar problemas globais, do coronavírus às mudanças climáticas, e sublinha que espera trabalhar com Portugal para enfrentar os problemas comuns dos nossos países e dos nossos povos", lê-se na comunicação oficial.

Na carta, Biden assinala a "grande honra" de ter sido eleito o próximo Presidente dos EUA, lamenta que ainda não tenham “tido a oportunidade de falar ao telefone" e garante que mal pode esperar para trabalhar com Marcelo e o Governo português.

CARTA NA ÍNTEGRA

“Dear President Rebelo de Sousa,

Thank you for your kind words and well-wishes. I am sorry that we have not yet had the opportunity to connect by phone.

It is my great honor to have been elected the next president of the United States, and I understand just how much work lies ahead of us. Vice President-elect Harris and I will take office at a time of great global challenges – from the coronavirus to climate change – that transcend borders and require international cooperation. We look forward to working with you and your government on addressing the common problems facing our countries and our peoples.

Thank you again, President Rebelo de Sousa. I look forward to future dialogue.

Sincerely,

Joseph R. Biden, Jr.”