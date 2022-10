Marcelo já só vai fazer uma refeição com cinco pessoas na quadra natalícia

Marcelo Rebelo de Sousa percebeu que os “epidemiologistas ficaram sensibilizados” com o facto de ter previstas várias refeições com diferentes agregados da sua família para os próximos dias, e, por isso, já só vai fazer uma refeição com cinco pessoas na quadra natalícia. Foi o próprio que o anunciou em declarações aos jornalistas esta quarta-feira, depois de entregar as assinaturas necessárias para a candidatura à Presidência da República no Tribunal Constitucional (12.747 no total).

“É o mínimo dos mínimos que terei no Natal”, afirmou ainda o Presidente da República, detalhando que essa tal refeição acontecerá já hoje, quarta-feira. “Eu tinha dito que ia fazer três refeições mas afinal terei apenas uma, logo à noite. O meu Natal fica, assim, reduzido ao dia 23. Na quinta-feira e na sexta-feira, 24 e 25, não haverá [encontros familiares]”, acrescentou.

Em entrevista à TVI na segunda-feira à noite, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que iria, ao longo de quatro dias, estar com vários agregados familiares ou elementos da sua família, em contexto de restaurante e de casa. O seu plano haveria, contudo, de ser criticado por especialistas em Saúde Pública ouvidos pelo Expresso, que consideraram que o Presidente da República não só se preparava para desrespeitar as recomendações das autoridades de saúde, como estaria a dar um mau exemplo.

“A forma como o Presidente disse que vai passar o Natal é errada, absolutamente errada”, afirmou um desses especialistas, Bernardo Mateiro Gomes. “Quem está a controlar a doença no terreno espera ajuda da comunicação de quem tem palco mediático. É isso que esperamos”. Com o anúncio feito esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa espera ter arrumado esse assunto.

Marcelo tenciona gastar 25 mil euros na campanha às presidenciais

Nas declarações aos jornalistas, adiantou também que, além de ter entregado as assinaturas necessárias para a sua candidatura, juntou-lhes o seu orçamento de campanha para as eleições presidenciais, no valor de 25 mil euros. “Não tenciono gastar mais do que isso.”

Questionado sobre a acusação de que terá instrumentalizado o diretor nacional da PSP no caso SEF, que lhe foi dirigida por Ana Gomes na terça-feira, em entrevista à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a fazer comentários, dizendo não querer "pronunciar-se sobre a opinião de outros candidatos".

Também não respondeu à crítica, feita pela candidata à Presidência da República, de que votar nele será "uma ilusão para os socialistas". "No futuro, quero fazer uma campanha pela positiva", disse apenas Marcelo Rebelo de Sousa, elencando aqueles que considera serem os problemas que mais afetam o país: a pandemia, a crise económica e social, a recuperação do país, que levará "anos", a "superação das desigualdades agravadas brutalmente pela pandemia" e o "equilíbrio do sistema político".

"Sou defensor de uma estabilização e compromisso e, nesse sentido, pretendo ser um fator de pacificação e compromisso na sociedade portuguesa", frisou.