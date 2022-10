Ana Gomes: às vezes há “demasiado encosto” entre Marcelo e Costa, outras “tapete retirado ao Governo”

Ana Gomes não se sente “de maneira nenhuma” traída nem abandonada por não ser a candidata oficial do PS às eleições presidenciais e assume-se como “a candidata do campo do socialismo democrático”. “Se eu não estivesse aqui, não haveria” quem preenchesse esse campo, declarou esta quarta-feira ao formalizar a candidatura à Presidência da República, com a entrega de cerca de “8300 assinaturas” no Tribunal Constitucional.

A candidata lamentou a “decisão triste de alguns dirigentes” do seu partido, que “incentivaram os militantes socialistas a votarem no candidato de direita”, referindo-se a Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionada sobre a relação entre o Presidente e o primeiro-ministro, Ana Gomes disse que “volta e meia há demasiado encosto onde deveria haver respeito pela separação de poderes”. E, por vezes, acrescentou, “há não só oposição como costas voltadas e até tapete retirado, sobretudo” por Marcelo ao Governo.

Se for eleita, a candidata promete trabalhar “com qualquer Governo formado por partidos democráticos”.

A ex-eurodeputada recusa que a presença de Isabel Soares, filha do histórico socialista Mário Soares, ao seu lado – e como sua mandatária – seja “uma chapada de luva branca ao PS”, insistindo ser a candidata do socialismo democrático, que quer “ir além dele, à direita e à esquerda”.

Ana Gomes anunciou ainda que o orçamento da sua campanha ronda os 50 mil euros, que descreveu como “um orçamento baixo mas realista”. “Somos a única campanha, de que eu tenha conhecimento, que tem um limite de 100 euros por pessoa”, declarou. “Apelo aos outros candidatos que façam o mesmo e moralizem o financiamento da campanha”, rematou, adiantando que não vai ter cartazes de propaganda nas ruas. A lei permite contribuições individuais até 26 mil euros.