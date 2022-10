Militares portugueses em “missão difícil”, mas “sem baixas”, na República Centro-Africana

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) disse esta terça-feira, no Porto, que a Força de Reação Imediata (FRI) portuguesa colaborou numa “missão difícil” na República Centro-Africana, que envolveu “contactos de fogo com alguma intensidade”, mas “sem baixas”.

“O comandante da operação das Nações Unidas determinou que a nossa FRI fosse restabelecer a liberdade de circulação. [A força portuguesa] cumpriu a sua missão com a competência habitual, aconteceram contactos de fogo com alguma intensidade em alguns momentos, mas as forças foram neutralizadas sem baixas da nossa parte”, detalhou o almirante António Silva Ribeiro.

O CEMGFA acrescentou que “todos os militares portugueses regressaram a Bangui [capital da República Centro-Africana], onde estão bem de saúde e muito empenhados e motivados a cumprir a missão”. Por causa da sua “valia e competência”, os militares portugueses são “normalmente empenhados nas missões mais difíceis”, justificou o almirante, que falou aos jornalistas à margem de uma sessão de cumprimentos de Boas Festas no polo do Porto do Hospital das Forças Armadas.

“Um grupo de indivíduos armados estava a dirigir-se por um dos itinerários principais para Bangui e a dificultar o normal abastecimento da cidade e a circulação de pessoas e bens”, precisou o CEMGFA. A FRI protegeu uma estrada crucial em Bossembélé, onde um antigo Presidente é acusado de reunir um exército rebelde.

“Era muito previsível um aumento de tensão”

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, também se referira, na véspera, a este episódio. “A missão tem por objetivo assegurar a estabilidade e era muito previsível que numa fase imediatamente anterior às eleições haveria um aumento de tensão, eventualmente alguma conflitualidade”, referiu o governante, após a visita ao antigo Hospital Militar de Belém, convertido em Centro de Apoio Militar à pandemia de covid-19. As eleições presidenciais e legislativas na República Centro-Africana realizam-se no próximo domingo, 27 de dezembro.

“As forças portuguesas, que estão sob comando da MINUSCA, naturalmente estavam prontas, cumpriram plenamente a sua missão e asseguraram que essa estrada de acesso é transitável”, especificou ainda o governante.

No último fim de semana, o ministro realizou uma visita de dois dias a missões das Forças Armadas na República Centro-Africana, em São Tomé e Príncipe e no Mali. No sábado, Gomes Cravinho começou por visitar em Bangui a missão militar portuguesa na República Centro-Africana, que vive desde dezembro de 2012 em clima de guerra civil.

Portugal tem atualmente naquele país 243 militares, dos quais 188 integram a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA) e 55 participam na missão de treino da União Europeia, esta liderada por Portugal até setembro de 2021.