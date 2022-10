TAP. Iniciativa Liberal quer que seja público o estudo que justifica apoios estatais

A Iniciativa Liberal (IL) apresentou um requerimento no Parlamento para que seja tornado público o estudo, elaborado pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e pela McKinsey, que justifica apoios públicos à TAP.

O deputado único João Cotrim de Figueiredo exige a divulgação pela tutela do documento que contém a avaliação dos “sectores críticos para o crescimento da economia portuguesa em função do impacto que a pandemia", alegando que estará em contradição com outro estudo já revelado pelo Governo.

Em causa estiveram as declarações do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que citou no passado dia 11 de dezembro o estudo que diz ter concluído que “o sector do transporte aéreo é dos mais críticos para o futuro da economia portuguesa”, com vista a justificar a "inevitabilidade dos vultuosos apoios financeiros" à TAP.

De acordo com os liberais, outro estudo elaborado pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, em junho de 2020, intitulado "COVID-19 - Retoma da Economia Portuguesa" coloca, por sua vez, o sector dos transportes aéreos nas últimas posições.

"Significa isto que existe um estudo efetuado e publicado pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia que não só não apoia as conclusões da análise que o ministro afirmou ter sido feita pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, conjuntamente com a McKinsey, como efetivamente as contraria no que diz respeito à razoabilidade da injeção de dinheiro dos contribuintes na TAP", pode ler-se no requerimento.

A TAP tem sido um dos principais dossiers do Governo e um dos principais alvos de requerimentos e alertas por parte da Iniciativa Liberal. Ainda no início do mês, Cotrim de Figueiredo solicitou audições urgentes aos sindicatos, ao Conselho de Administração e à Comissão Executiva da TAP no âmbito do Plano de Reestruturação da TAP.

Durante vários meses, o líder dos liberais insistiu também na necessidade de se conhecer o quanto antes o plano de reestruturação da TAP e as condições do plano de liquidez, considerando que era essencial "para perspetivar o futuro da empresa, detida agora pelo Estado em 72,5%, e a viabilidade do apoio agora concedido vir a ser recuperado."