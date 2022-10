Marcelo pressiona Costa a afastar Cabrita e avisa Temido de que não aceitará falhas com as vacinas

Uma entrevista, dois ministros na corda bamba e entregues à sua sorte. Marcelo Rebelo de Sousa demarcou-se esta noite, na TVI, da manutenção de Eduardo Cabrita no Governo – indicando até porta da saída ao ministro – e descolou por completo do plano de vacinação para a Covid-19 preparado por Marta Temido.

Habitualmente cuidadoso no léxico, o Presidente da República abdicou esta quinta-feira da subtileza. Sobre o titular da pasta da Administração Interna, assinalou que só continua em funções, depois do homicídio de Ihor Homeniuk às mãos de inspetores do SEF, porque António Costa assim o quis.

Recusando adiantar se o ministro tem condições políticas para continuar no cargo - porque mesmo "o candidato é Presidente até 9 de março" -, Marcelo foi cristalino: lembrou que, depois dos fogos de 2017, Constança Urbano de Sousa foi afastada graças a "uma expressão paralela" à que voltou a usar com o seu sucessor na pasta. Porque é que, até agora, o desfecho foi diferente? O inquilino de Belém explicou e empurrou as responsabilidades para outro Palácio, o de S. Bento: “Não tenho conhecimento de que tenha havido pedido nem proposta de exoneração do senhor ministro da Administração Interna."

Ainda sobre o caso da morte do cidadão ucraniano, Marcelo assegurou que não poderia "dizer nada nem fazer nada que antecipasse" a investigação e o "juízo criminal". Consequências políticas, realçou ainda assim, foram a demissão da diretora do SEF e a reestruturação daquele organismo.

Quanto a Temido, avisou já que não há margem para erros com a vacinação contra a Covid-19 depois da oferta insuficiente da vacina da gripe. Em resposta a Miguel Sousa Tavares, disse ser "verdade", que "os portugueses foram enganados" em 2019. Algo que não poderá voltar a acontecer. "Desta vez, empenhei-me em falar com os produtores das vacinas para me informar exatamente [sobre as questões quantitativas e as condições para a administração]", sublinhou.

"Foram feitas as contas para haver o número de vacinas e tomas para todos", garantiu Marcelo, que já demonstrou aos partidos da oposição ter sérias reservas sobre a estratégia desenhada pelo Governo. "Está tudo preparado para na hora atuar", reforçou, com um novo recado à ministra à mistura: "Espero que [o calendário não escorregue para lá de março ou abril."

Também no capítulo da pandemia, o Presidente notou que não lhe parece provável que as medidas sejam apertadas para o Natal, mas garantiu que ele próprio e o Governo farão "tudo o que for necessário" para impedir ou mitigar uma terceira vaga ("sabendo o custo que isso tem para a economia"), ainda para mais quando surge uma nova estirpe, mais resistente, do vírus. E ainda lançou um apelo aos portugueses para fazerem "um esforço para não estragarem" o que foi alcançado até aqui.

Outro dos temas quentes da entrevista foi o do folhetim de Tancos. Começou por ridicularizar a segurança do paiol assaltado - falou numa fechadura tipo marquise e de um cadeado similar ao de uma bicicleta - e antecipou uma decisão judicial "mais rápida do que se temia a certa altura".

Mais relevante: disse ter sabido pela agência Lusa que as armas tinham sido encontradas, que não afastou o seu antigo chefe da Casa Militar - que "passou à reserva" - e ainda que nunca se sentiu enganado por José Azeredo Lopes porque ficou convicto de que o antigo ministro da Defesa não sabia do furto nem das manobras de encobrimento.

Segundo mandato "mais difícil"

Garantindo que, caso seja reeleito, vai obedecer aos mesmos princípios (proximidade, estabilidade e compromissos no essencial), Marcelo notou que vai procurar o reforçar a "área de poder para ser sustentável", mas também a oposição "para o Presidente dispor de alternativa em caso de crise".

Em todo o caso, já vislumbra mais nuvens a aproximarem-se. "Acho que o segundo mandato vai ser mais difícil", reconheceu, apontando a pandemia e os seus efeitos económicos e sociais como maiores ameaças no horizonte. "Quanto mais tempo for a pandemia, maior é a crise. Quanto maior for isto tudo, maior é o stress político", alertou.

Para não somar crise à crise, Marcelo, em modo estabilizador do sistema, deixou escapar nas entrelinhas que vai promulgar o Orçamento do Estado para 2021, mas também recordou que o próximo ano traz autárquicas e a subsequente "discussão interna" dos partidos, que poderão trocar de lideranças em 2022.

Voltando às vestes de candidato, mas sem despir as de constitucionalista, Marcelo reiterou que não vê forma de "dizer que não" (com amparo na lei fundamental) a um eventual Governo apoiado pelo Chega, afastando-se das posições assumidas pelas adversárias Ana Gomes e Marisa Matias. No seu tempo de líder partidário até podia nem haver partido de André Ventura, mas nem por isso deixou de sugerir o que faria no lugar dos líderes atuais: parcerias, sim, mas entre PSD e CDS.