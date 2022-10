Marques Mendes: "Mais ano menos ano, Passos vai regressar à política"

Não foi por onde Marques Mendes começou, mas a novidade deste domingo no seu comentário televisivo foi sobre o partido que uma vez comandou. E, em particular, sobre a mediática intervenção de outro ex-líder esta semana, cheia de críticas ao Governo. O nome é Pedro, Pedro Passos Coelho.

"Mais ano, menos ano, vai fazer um regresso à vida política. Não sei se será para ser candidato a primeiro-ministro, ou para ser candidato a Presidente da República", disse Mendes, "mas acho que vai fazer isso. Não é no imediato", acrescentou o atual Conselheiro de Estado.

Mendes avisou que o regresso "não é por causa de André Ventura", o líder do Chega que numa entrevista ao Expresso disse ter o desejo de entrar num governo formado pelo ex-primeiro-ministro. "Ventura fez um número político, dizendo que tem saudades, mas foi só para provocar o PSD e Rui Rio." Porém, afirmou o comentador, se Passos regressasse - como líder do partido - "o espaço de André Ventura diminuía, o potencial crescimento do Chega era menor".

Mas a intervenção de Marques Mendes tinha um recado para dentro do partido também, a propósito do impacto que a palavra de Passos tem, como teve esta semana. "Porque é que se coloca sempre este papão? Primeiro porque ele saiu com grande capital político, prestígio - goste-se ou não dele. E tem sabido bem gerir o silêncio e as aparições. Mas sobretudo porque há muita gente que não está feliz com o estado do PSD", afirmou Mendes, lembrando as sondagens que têm mostrado o PSD abaixo (ou em cima) dos 30%, como a do Expresso desta semana, ou a do Público de sábado.

Mais vacinas a caminho

Quanto ao Governo, Mendes deixou uma palavra crítica sobre as medidas confirmadas para o Natal, dizendo que perspetivam "uma preocupação de popularidade". Mas também uma palavra de incentivo, ao anunciar - após consulta a "fontes europeias", que está a chegar uma boa notícia: "A Comissão Europeia terá comprado à farmacêutica Moderna mais 80 milhões de doses. Se se confirmar, Portugal pode ter mais 1,8 milhões de vacinas. É ótima notícia, porque a Moderna é uma daquelas que está para ser aprovada em janeiro", explicou.

Para Marques Mendes, se o processo correr bem, "até setembro podemos ter 80% da população imunizada". Mas, sublinhou, este é um processo com muitas incertezas.

O comentador da SIC ligou este processo ao futuro do próprio Governo. Criticando António Costa por ter adiado uma remodelação do Executivo, mesmo em áreas que considera frágeis, por causa da presidência da UE, Mendes diz que Costa arrisca "uma desvantagem, que é o acentuar alguma degradação que já existe", mas também uma vantagem: se correr bem a vacinação, vai ter um ambiente mais favorável. Estamos para ver se a opção de deixar para mais tarde será boa", finalizou.