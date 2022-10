PSD e CDS a favor da venda da TAP à Lufthansa

A ideia do Governo português de vender parte do capital da TAP à Lufthansa, como o Executivo revelou informalmente à Comissão Europeia e aos acionistas da transportadora alemã (ver página 17 do caderno de Economia), é acolhida com agrado à direita. Segundo apurou o Expresso, essa possibilidade não foi comunicada ao PSD nem ao CDS, mas Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos são favoráveis ao reforço da participação dos privados na empresa.

Uma fonte da direção so­cial-democrata diz ao Expresso que o partido “não conhece qualquer intenção do Governo de vender parte da TAP à Lufthansa”, mas reafirma que “o processo de reversão da privatização da empresa”, consumado em 2016, foi “um erro”. A expressão coincide até com a utilizada por Cavaco Silva, que, em entrevista ao “Observador”, contou ter avisado António Costa sobre os riscos de reverter a privatização fechada por Pedro Passos Coelho.