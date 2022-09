Rio faz tweet irónico com a morte de ucraniano no aeroporto de Lisboa. Hugo Soares lamenta "falta de sentido de Estado"

Rui Rio não perdeu tempo a reagir à última sondagem feita para o Expresso e para a SIC, que aponta para uma queda do PSD nas intenções de voto, depois dos acordos que o partido assinou à direita para governar os Açores, e ainda para uma avaliação positiva do Governo na gestão da pandemia. Para desvalorizar o inquérito coordenado pelo Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa e pelo ISCTE, o presidente dos sociais-democratas puxou da ironia e está a ser muito atacado por ter usado a morte de Ihor Homeniuk às mãos de inspetores do SEF. Hugo Soares, ex-líder parlamentar do partido, foi o mais abrasivo nas críticas.

