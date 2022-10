Polónia e Hungria: decisões adiadas nas mãos de Costa

António Costa não tem medo das comparações com Angela Merkel. “É uma grande inspiração”, diz em entrevista a um grupo de correspondentes em Bruxelas, incluindo o Expresso. A chanceler alemã prepara-se para lhe passar a pasta da presidência rotativa da União Europeia, tal como a passou há 13 anos a José Sócrates, para que o então primeiro-ministro fizesse o que os alemães não tinham conseguido: fechar o Tratado de Lisboa.

Desta vez, Merkel resolveu o impasse na aprovação do orçamento comunitário e do Fundo de Recuperação, envolvendo-se pessoalmente na solução para convencer Hungria e Polónia a levantarem o veto ao pacote de €1,8 biliões. Mas são várias as heranças que deixa a Costa, e algumas podem obrigá-lo a negociar mais de perto com os primeiros-ministros húngaro Viktor Orbán e polaco Mateusz Morawiecki.