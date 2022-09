Centeno avisa para “preço elevado” da decisão sobre o Novo Banco

Não é que 2020 não tenha sido desafiante a todos os níveis, que o foi. Mas para Mário Centeno o próximo ano será ainda mais difícil, quer a nível económico-social quer a nível financeiro. O governador do Banco de Portugal pede para que não se mude de caminho, apesar de os “sinais” deixados neste final de ano, leia-se decisão sobre o Novo Banco (NB), poderem deitar tudo a perder. “Noutras jurisdições, reforçam-se e consolidam-se os sistemas financeiros. Portugal decidiu jogar um papel diferente nas últimas semanas de 2020. A continuar, 2021 e os anos seguintes pagarão um preço elevado”, escreveu o governador num artigo para a revista especial Expresso/”New York Times” “Turning Points”, nas bancas na próxima semana.

O governador tem feito vários avisos nas últimas semanas, entrando em matérias da esfera do Governo, sobretudo quando alertou, em plena negociação para o OE-2021, que não era altura de avançar com medidas permanentes. Agora, os avisos são depois do leite derramado no que ao NB diz respeito. “Numa economia moderna, o sector financeiro e o Estado são instrumentais para a capacidade produtiva das empresas e das famílias. Os primeiros sinais de 2020, na preparação de 2021, demonstram que a lição não está totalmente aprendida. Em Portugal não podemos repetir o erro.” Como ministro das Finanças, Centeno foi contribuindo para soluções que ditaram a entrada da Fosun no BCP e a saída de Isabel dos Santos do BPI, bem como a capitalização da CGD. Trabalhou para a venda do NB à Lone Star, só que o banco é ainda um problema, agora que está sentado na cadeira de governador.