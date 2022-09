Cavaco critica "erro" de nacionalizar a TAP e elogia geringonça nos Açores (mesmo com o Chega)

A entrevista vai ao encontro daquilo que as bases sociais-democratas já iam demonstrando: Aníbal Cavaco Silva é favorável à solução de governo encontrada para os Açores e nem o apoio parlamentar do Chega o incomoda. O antigo Presidente da República, em entrevista ao Observador, diz não ter a "mínima dúvida" de que a plataforma encabeçada por José Manuel Bolieiro é preferível a mais quatro anos de governação socialista na região autónoma. E recusa criticar a chamada 'geringonça' de direita, que, apesar da polémica até pode ser "um contributo para a melhoria do funcionamento da vida democrática nos Açores".

Numa conversa no Convento do Sacramento, em Lisboa, onde tem o seu escritório, o ex-chefe de Estado foi muito duro na análise à governação de António Costa e aproveitou a ocasião para elogiar Pedro Passos Coelho, que considera ter sido o responsável pelo início da "tão falada devolução de rendimentos".

Ainda numa mensagem clara para o interior do seu PSD, Cavaco observou que Portugal só poderá ter outra via reformista com o partido de novo a liderar um Governo, mas manteve um silêncio cuja leitura política é inevitável. Será Rui Rio o homem indicado para esse efeito? "Julgamentos" desses são algo que evita fazer.

Igualmente tabu é a questão presidencial e o voto (ou não) no seu sucessor no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa: "É uma regra que tem vigorado em Portugal dos ex-Presidentes da República não se pronunciarem sobre os atos eleitorais relacionados com a Presidência da República. Eu farei isso e penso que o mesmo irá acontecer com os outros Presidentes da República."

Quanto à governação propriamente dita, Cavaco não se desvia do tom de discordância que apresentou nas últimas intervenções públicas. Considera que o executivo de António Costa falhou ao reduzir o horário de trabalho na Função Pública para 35 horas, lamenta que o Governo esteja dependente de uma "força política que de democracia tem pouco" (o PCP) para aprovar Orçamentos do Estado e salienta que nunca imaginou que o presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira, não fosse reconduzido.

Sobre a TAP, o antigo Presidente da República assinala que está a acontecer aquilo que tinha previsto em 2016. Questionando o que o país poderia fazer com os "biliões de euros" que vão voar do erário público para a companhia aérea, revelou que avisou o primeiro-ministro sobre o "erro" de reverter a privatização que o Governo PSD/CDS tinha feito meses antes.

Catarina Martins e Jerónimo de Sousa não são ilibados por Cavaco: "Disse-o claramente quando, numa jogada meramente politico-ideológica, o Estado, que tinha apenas 36%, quis ficar com 50% da TAP. Não digo que seja um erro na mesma dimensão das 35 horas, mas agora se calhar revela-se tão má como essa. Foi um erro muito grande. Aliás, muitos cidadãos apelaram a que o Governo fizesse isso e eu sei bem que o PC e o Bloco de Esquerda defenderam isso e pressionaram. Eles são responsáveis por aquilo que está a acontecer."