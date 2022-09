Eduardo Cabrita: duas horas a ignorar críticas e sem explicar o que vai fazer ao SEF

Ao fim de duas horas de audição a Eduardo Cabrita, Marques Guedes, presidente da comissão de Assuntos Constitucionais, diz que tirou notas de todas as perguntas que os deputados fizeram e que houve várias que ficaram sem resposta. Entre as perguntas não respondidas estava a se considerava que tinha condições para continuar no cargo. “Fui inequívoco na resposta”, respondeu o ministro. E mais não disse. A resposta “inequívoca” a que se referia Eduardo Cabrita foi a de admitir que um ministro “pode cometer erros”. “Posso errar”, assumiu. Assim, no tempo verbal presente, sem nunca dizer se considerava que tinha errado durante a gestão do caso do assassinato de Ihor Homeniuk.

