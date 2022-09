Autarcas desconhecem plano de formação das brigadas para voto dos confinados. Lisboa mais avisada

A garantia de que o plano de formação pata os autarcas que vão liderar as equipas de voto ao domicílio está em curso foi dada esta terça-feira pela secretaria de Estado da Administração Interna, que revela que as sessões de orientação junto das câmaras municipais “começaram na passada semana e tiveram como objetivo esclarecer as modalidades de voto antecipado em estabelecimentos prisionais, pessoas em mobilidade e pacientes em confinamento”.