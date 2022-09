Hungria e Polónia recuam e ‘bazuca’ já pode avançar. O teste ao Estado de Direito começa agora

Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) chegaram esta quinta-feira a acordo sobre o Fundo de Recuperação e Resiliência e o Orçamento comunitário. “Podemos agora começar a aplicá-lo e a reconstruir as nossas economias”, declarou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Com o recuo da Hungria e da Polónia na última cimeira do ano, em Bruxelas, chegaram ao fim mais de três semanas de bloqueio do pacote de recuperação de €1,8 biliões, a ‘bazuca’ destinada a aplacar os efeitos económicos e sociais da pandemia.

Aqueles dois países, que se opunham ao mecanismo que liga a utilização dos fundos ao respeito pelo Estado de Direito, acabaram por aceitar o compromisso proposto pela chanceler alemã, Angela Merkel. Isto signi­fica que, ao contrário do que queriam Budapeste e Varsóvia, o mecanismo vai mesmo seguir em frente. Para satisfazer as preocupações destes países, os restantes líderes aceitaram subscrever uma declaração política a esclarecer a forma como o dito mecanismo será aplicado.