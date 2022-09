Uma entrevista mais de Presidente do que de candidato. “Não vou despir o fato”

Na sua primeira entrevista como candidato presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa foi sobretudo Presidente. Um Presidente mais calmo, mais contido e mais auto-controlado do que aquele que o país viu nas ruas durante cinco anos. Os jornalistas da SIC entraram a matar, pelo tema mais escaldante do momento - a morte sob tortura de um cidadão ucraniano às mãos dos responsáveis do SEF - e Marcelo viveu o aperto de minutos em auto-controlo máximo. Porque é que o Presidente que fala de tudo levou meses para abordar o escândalo do aeroporto? Porque estando a correr um processo criminal, tudo o que dissesse "seria visto como uma antecipação de um juízo". E porque é que um Presidente campeão das notas de pesar não fez uma pela morte do ucraniano Ihor nem telefonou à viúva? Porque um Presidente não telefona para outro Estado antes de o Estado Português "assumir a responsabilidade": "O Presidente da República não ía pegar no telefone e ligar para a Ucrânia".

A aflição do caso SEF proporcionou um momento de íntima partilha entre Marcelo Rebelo de Sousa e Eduardo Cabrita, quando o Presidente, como antes o ministro da Administração Interna, disse que os jornalistas também nunca lhe perguntaram sobre isto. Se tivessem perguntado, ele teria dito: "Falei com o senhor primeiro-ministro". Eis Marcelo a passar a bola ao Governo: "Falei com o primeiro-ministro inúmeras vezes sobre isto". E uma vez assumida a responsabilidade pelo Estado, o PR já fala, para pedir outro SEF. E para pedir outro ministro? "O Presidente só exonera ministros a pedido do primeiro-ministro e o primeiro-ministro já reafirmou a confiança no ministro". Uf! E a bola saltou de tema.

Sobre a TAP, uma garantia. Como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (que lembrou ter herdado a reversão da privatização da empresa quando chegou a Belém) acha que é "fundamental" manter a companhia. Porque "um dos vínculos das comunidades portuguesas chama-se TAP". Custa milhões? "Tem que se fazer a reestruturação e pagá-la".

E o Novo Banco, porque é que o Estado que assinou um contrato deve esperar por auditorias para saber se paga? Aqui, Marcelo diz que apenas defendeu a auditoria da Deloitte e torce o nariz a mais uma auditoria, agora do Tribunal de Contas. "Não pediram a minha opinião", disse, reconhecendo "limitações" ao TC para aquele efeito.

A gestão da pandemia, finalmente ultrapassada na lista das prioridades jornalísticas - um caso de tortura é um caso de tortura - começou a animar Marcelo, aqui mais descomprimido, embora sempre formal. Porque é que disse que havia vacinas da gripe para todos? "Porque a senhora ministra me disse que havia vacinas para todos e eu achei que era de acreditar na senhora ministra".

E acredita na senhora ministra no que toca à vacina para a Covid? Marcelo diz-se "preocupado", por isso "exigiu contactar as farmacêuticas", conta que tem "falado quase todos os dias com o primeiro-ministro" e sabe "que é uma questão que também o preocupa". Conclusão: o Presidente baixa as expetativas, "há vacinas que estão atrasadas", de uma delas "dificilmente haverá distribuição".

E eis que chegou a política. Marcelo Rebelo de Sousa parecia querer piscar o olho à direita e chegou a dizer que "olhando para as últimas sondagens há uma evolução", que o leva a concluir que "a direita está em construção". Mas foi entusiasmo de pouca dura, porque, como lembrou, falta ainda muito para chegar aos "40 ou 45%" necessários para a direita ser poder.

A direita queixa-se dele? Marcelo queixa-se da direita: o PSD dividiu-se, "esboroou-se a relação PSD/CDS" e deixaram "espaço" para o que ele avisou que podia acontecer - o avanço de novos movimentos inorgânicos. "Não foi de repente. Eu fui chamando a atenção, quando muito boa gente disse que isso era pintura abstrata", recordou, numa indireta para António Costa.

O Presidente - aqui, um pouco mais candidato - deixou uma espécie de aviso: agora não se queixem. Se for reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa não vê razões para não dar posse a um Governo de direita com o apoio do Chega e aí foi muito claro: "Eu não vejo razão para não dar. Se este partido pode votar para tudo, eu não posso dizer que não pode votar um programa do Governo". Mas o Presidente analista deixa um recado: a ascensão do Chega "depende de como os outros partidos o tratam".

A entrevista não chegou a falar do que Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta sexta-feira ao Expresso - que conta com a esquerda para segurar o Governo até 2023 - mas confirmou que o Presidente ainda só vê em Rui Rio um líder da oposição que "está a fazer um percurso de afirmação".

Do seu percurso como candidato, o Presidente da República afastou de cena as comparações com a reeleição por 70% de Mário Soares em 1991. "Eu tenho muitos defeitos mas não sou burro nem louco. Soares é irrepetível".

De si próprio, Marcelo Rebelo de Sousa dita para a história que neste primeiro mandato foi sobretudo o Presidente que "conseguiu pegar num país dividido em dois hemisférios que se odiavam e deixaram de se odiar assim tanto". Percebe-se que ser o símbolo da segurança que une é uma bandeira óbvia do candidato que aí vem. Marcelo, agora sem rua, mostrou na SIC que, sem ela, leva mais tempo a despir o fato de Presidente. Mas a campanha vai começar.