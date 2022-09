Sondagem presidenciais: eleitores querem um Presidente tão ou mais interventivo no próximo mandato

“Tendo em conta o mandato do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na sua opinião o/a futuro/a Presidente deve intervir menos na condução dos assuntos políticos do país, deve ter uma intervenção semelhante à do mandato que agora termina ou deve intervir mais?” A pergunta, exatamente nestes termos, foi colocada no inquérito da sondagem Expresso/SIC e as respostas não podiam ser mais claras: só 4% defendem que o chefe de Estado que se seguir “deve intervir menos”, 46% consideram que a intervenção deve ser “semelhante” e 48% até pedem “mais” nos próximos cinco anos.

Para um Presidente que politólogos, e até vários políticos, têm visto como mais presidencialista — pela presença quase diária no espaço público, mas também pela intervenção direta e pública nos assuntos de governação (Marcelo não hesita em chamar ministros a Belém e em condicionar as decisões do Governo sempre que as entende importantes), as respostas caucionam o estilo: depois de Cavaco, o presidencialismo ativo veio para ficar.