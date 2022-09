Marcelo conta com acordo à esquerda até 2023: “Não vejo razões para duvidar”, diz ao Expresso

“Uma caminhada exigente e penosa.” Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa definiu o ambiente político em que se prepara para um segundo mandato em Belém e, ao justificar a recandidatura com o facto de não querer “sair a meio”, fez a ponte entre o que encontrou quando chegou, há cinco anos, e o que o espera uma vez reeleito: uma enorme instabilidade política e uma permanente dúvida sobre como levar a legislatura até ao fim. O Presidente não exigiu a António Costa garantias formais de durabilidade quando o empossou, há dois anos, e não o fará após ser reelei­to (como tudo indica), em janeiro. Mas mesmo sem exigir papel passado, Marcelo conta com a esquerda (e responsabiliza-a?) para segurar o Governo até 2023. Disse-o ao Expresso: “Não vejo razões para duvidar.”

Eis a declaração do Presidente: “O PCP, o PAN e o PEV não fecham a porta à convergência para a segunda metade da legislatura. Nem o BE fecha portas para o futuro. E não vejo razões para duvidar desses propósitos.” E lembra que ele próprio exigiu ao Governo que se entendesse à esquerda para salvar os dois últimos Orçamentos do Estado. E não se deu mal.