Líderes europeus chegam a acordo para desbloquear "bazuca" europeia e orçamento comunitário

Ao fim de mais de três semanas de bloqueio, Hungria e Polónia recuam no veto ao pacote de recuperação. O acordo sobre a "bazuca", os fundos com que a Europa vai responder à crise causada pela pandemia, foi alcançado pelos 27 chefes de Estado e de Governo na cimeira que decorre em Bruxelas,

A aprovação do pacote de recuperação 1,8 biliões - que inclui o Fundo de Recuperação e o novo Quadro Financeiro Plurianual - tem estado dependente da validação de Hungria e Polónia que em troca pediam alterações ao novo mecanismo que liga a utilização dos fundos ao respeito pelo estado de direito.

No entanto, ao contrário do que queriam Budapeste e Varsóvia, o mecanismo não muda nem desaparece e vai mesmo ser também aprovado. Para satisfazer as preocupações de Viktor Orbán e Mateuz Morawiecki, os restantes líderes aceitaram, no entanto, subscrever uma declaração política a esclarecer a forma como o dito mecanismo será aplicado.

No Twitter, Charles Michel, presidente do conselho europeu, confirmou o "acordo". "Podemos agora começar a implementá-lo e a reconstruir as nossas economias".

O primeiro-ministro, António Costa, também recorreu ao Twitter para saudar o desbloqueio. "Ultrapassámos o impasse e temos agora os meios para vencer a crise social e económica. A implementação dos Planos de Recuperação e Resiliência será uma das prioridades da Presidência Portuguesa [do Conselho da UE, que arranca a 1 de janeiro]", escreveu.