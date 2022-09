"Benzedeiras" e troca de acusações sobre a Sata no debate do programa do Governo nos Açores

Durante três dias, nos Açores, todos os caminhos políticos vão dar à Horta, na ilha do Faial, onde funciona a Assembleia Legislativa Regional. O arranque da discussão do novo programa de Governo dos Açores presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, encontrou um hemiciclo tímido que nunca se viu com tantos partidos. A companhia de aviação Sata dominou a discussão, com uma troca de acusações que continuou depois do plenário fechar: o novo Governo acusou o anterior de gestão "incompetente" e o PS acusou o novo Governo de mentir quanto à ilegalidade dos apoios à companhia de aviação.

