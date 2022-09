Ventura quer 4 ministérios num Governo de direita: Justiça, Administração Interna, Segurança Social e Agricultura

“Quem acredita que um ministro social democrata ou da iniciativa liberal aceitará fazer as reformas que se impõem na segurança social, com o fim desta subsidiodependência vergonhosa, tal como consta do programa do Chega? Impossível!”

Foi nestes termos que André Ventura escreveu aos militantes do Chega, justificando a sua disponibilidade para fazer parte de um futuro Governo liderado pelo PSD. Segundo o jornal online Observador, Ventura sentiu-se impelido a fazê-lo perante as críticas internas de que foi alvo, após ter manifestado essa abertura numa entrevista ao Público e Renascença. Nesse momento, Ventura disse claramente que “Rui Rio nunca será primeiro-ministro”, se o Chega não entrar no governo - depois de ter dito que nunca o faria, há três meses apenas, no congresso do seu partido.

Agora, o mesmo líder partidário garante que “o Chega não será muleta de nenhum Governo social-democrata e apenas aceitará viabilizar um executivo que promova reformas que até hoje nunca houve coragem para fazer: sistema político, sistema fiscal e sistema de justiça”. E acrescenta as quatro pastas que pretende comandar: Justiça, Administração Interna, Segurança Social e Agricultura.