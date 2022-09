Fundos europeus em xeque: Portugal só quer plano A, mas Comissão já tem plano B

Os líderes europeus sobem de tom face ao veto da Hungria e Polónia ao pacote de €1,8 biliões: se a dupla não recuar, os restantes avançam para um Fundo de Recuperação sem os dois países. E já não é apenas bluff para pressionar Viktor Orbán e Mateusz Morawiecki: o plano alternativo começa a ganhar forma. “Estamos a trabalhar ativamente num Fundo de Recuperação a 25, juntamente com a Comissão”, adianta fonte diplomática ao Expresso. “O Estado de direito não é para negociar. Budapeste e Varsóvia têm de decidir se aceitam as regras do clube ou cancelam a filiação.”

Depois dos primeiros esforços diplomáticos, arranca a estratégia para encostar Orbán e Morawiecki à parede, com a medição de forças marcada para a cimeira de 10 e 11 de dezembro em Bruxelas. Ao que o Expresso apurou, o presidente do Conselho Europeu quer evitar discussões longas em torno de diferentes opções: o mecanismo que liga a utilização das verbas europeias ao respeito pelo Estado de direito está fechado e não há espaço para renegociá-lo, tal como exigem Polónia e Hungria como contrapartida para aprovarem o orçamento plurianual e o Fundo de Recuperação. Eventuais rebuçados poderiam passar por uma declaração política assinada pelos líderes de forma a sossegar os primeiros-ministros húngaro e polaco, mas não mais do que isso. Qualquer alteração de fundo ao mecanismo esbarraria no Parlamento Europeu e em vários Estados, a começar pelos Países Baixos. O próprio primeiro-ministro português (que chegou a ser contra fazer depender os fundos do mecanismo do Estado de direito) afirmou esta semana que os acordos “não podem ser reabertos”.