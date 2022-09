Esquerda pressiona Governo com despedimentos na TAP. BE chama Pedro Nuno Santos ao Parlamento

Os partidos da esquerda, com quem o Governo quer contar para assegurar a estabilidade da legislatura, estão a fazer pressão sobre o Executivo por causa dos despedimentos e cortes de salários previstos para a TAP. No mesmo dia em que o PCP divulgou junto da imprensa uma nota em que questiona o Governo sobre o "chamado plano de reestruturação" para a empresa, o Bloco de Esquerda decidiu pedir "com urgência" uma audição ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, no Parlamento.

Em causa estão as notícias que apontam para os milhares de despedimentos que se estarão a preparar na TAP, ainda sem que seja conhecida o plano de reestruturação da companhia aérea, assim como os cortes de salários na ordem dos 25%. Os comunistas apontam que a recuperação da maioria do capital pelo Estado (72,5%), oficializada em outubro, "não assegurou as medidas indispensáveis" para que a empresa enfrente a "prolongada quebra de atividade" causada pela pandemia nem permitem que "prepare o seu futuro". Isto porque "vão-se multiplicando" as notícias que dão conta dos planos para reduzir a "operação, postos de trabalho, direitos e salários" dos trabalhadores.

Por isso, e embora o PCP "reserve" uma posição mais definitiva para quando o Governo der a conhecer as medidas que está a planear aplicar à empresa, o partido diz desde já "recusar" a sujeição de qualquer plano a "instâncias internacionais", porque "só se pode esperar uma intervenção que coloque a TAP à mercê de uma qualquer multinacional do sector da aviação civil". Por outro lado, os comunistas garantem que é preciso defender os postos de trabalho e os salários, assim como a garantia de que a TAP conseguirá "estar altura" para assegurar a coesão territorial. "Para o PCP, não há futuro da TAP sem a devida valorização de todos aqueles que fazem a companhia voar", remata o partido.

Já o Bloco de Esquerda decidiu já chamar Pedro Nuno Santos à Assembleia da República, com caráter de urgência, para responder ao "enorme vazio" sobre "perguntas fundamentais" a propósito do futuro da empresa. No Parlamento, a deputada Isabel Pires atacou: "O que parece nortear as escolhas do Governo é a cedência à pressão de Bruxelas para fazer da TAP uma miniatura do que é. É assim que defende o interesse nacional?".

Para o BE, com a notícia da vacinação a começar em janeiro e da retoma previsível no negócio das companhias aéreas, o Governo pode estar a "reestruturar além do necessário". Por isso, e considerando "incompreensível" que o plano ainda não seja conhecido e recusando "aceitar que estas decisões sejam tomadas sem o devido escrutínio público", o partido requereu a presença do ministro no Parlamento.