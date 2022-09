Costa e os alinhamentos com Hungria e Polónia: democracia, democracia, fundos à parte

Há quem, como Paulo Rangel, lhe chame uma "machadada no Estado de Direito" e outros que menorizam o problema e falem apenas em pragmatismo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que a questão do Estado de Direito é uma "linha vermelha" para Portugal, mas as palavras de António Costa e a prática do Governo têm ido noutro sentido. E este domingo ficou a saber-se que o alinhamento de Portugal com a Hungria e com a Polónia é anterior à discussão da famosa 'bazuca'.

Segundo o "Público", já a 12 novembro de 2018 - muito antes, portanto, da crise provocada pela Covid-19 e do debate sobre os milhões do Fundo de Recuperação e Resiliência - Ana Paula Zacarias, secretária de Estado dos Assuntos Europeus, fez uma intervenção de fundo numa reunião preparatória do Conselho Europeu a contestar a ideia da Comissão Europeia de indexar a política orçamental aos mecanismos de salvaguarda do Estado de Direito.

Já nessa altura, o Governo português esteve ao lado dos executivos de Budapeste e Varsóvia contra esse condicionalismo, como confidenciou ao "Público" Witold Waszczykowski, o anterior ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia.

Mais recentemente, em duas ocasiões, Costa voltou à doutrina que até aí era guardada para os trabalhos diplomáticos feitos à porta fechada. Primeiro, esteve na Hungria para conversar com Viktor Orbán e tentar desbloquear a 'bazuca'. À saída do encontro com o homólogo húngaro, defendeu que a questão do Estado de Direito, embora “central” para Portugal, não deveria ser relacionada com as negociações sobre o plano de recuperação. Essa, explicou, seria uma discussão para outras núpcias.

Internamente, ouviu algumas críticas e sentiu até a necessidade de responder ao antigo eurodeputado Rui Tavares. Nas páginas do "Público", Costa voltou a separar as águas: uma coisa eram os fundos (que os chamados frugais também tentavam emperrar), outra era democraticidade de cada um dos estados-membros.

"A minha posição é simples. O procedimento para tratar de violações ao Estado de direito, às liberdades, à democracia é o previsto no Art.º 7.º. Não é a discussão do Quadro Financeiro Plurianual ou do Plano de Recuperação", escreveu, também nas páginas do "Público", sugerindo até que quem "não partilha ou ameaça os valores" da União Europeia "deve sair ou sofrer as sanções previstas no tratado" e "não poder poder comprar com cortes orçamentais a violação desses valores".

Visando o fundador do Livre, Costa fez um tratado sobre pragmatismo diplomático: "Não sejamos ingénuos. Querer transferir do quadro do Art.º 7.º para o debate orçamental a avaliação do rule of law como condicionalidade do acesso aos fundos só tem um efeito prático: transferir para o grupo de Visegrado o ónus de bloquear a criação do Fundo de Recuperação e Resiliência, aliviando as boas consciências frugais."

A tese costista fixa-se no "resultado" que teria ir para as cimeiras europeias com posições de princípio irredutíveis: "Nada mudaria na Hungria ou na Polónia e a Europa continuaria a agonizar na dramática crise económica e social que vivemos." "Discutir valores contra dinheiro não é defender os valores, é monetizá-los, reduzi-los a mero meio de troca", sintetizou o primeiro-ministro, na réplica a Rui Tavares.

Certo é que as críticas portuguesas (e de países como a República Checa a Eslovénia, a Letónia, a Bulgária ou a Crócia) nas reuniões à porta fechada deram à Hungria e à Polónia um trunfo político para que o Estado de Direito e as questões financeiras continuem a ser dissociados.

Em janeiro do ano passado, o Parlamento Europeu apreciou a proposta da Comissão sobre este assunto. Nenhum eurodeputado português se opôs - e todos os socialistas votaram a favor.