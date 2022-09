Tiago Mayan, o candidato "fora da bolha do Terreiro do Paço" que quer ser o presidente de todos os portugueses

Haja o que houver, quaisquer que sejam as sondagens, o candidato presidencial da Iniciativa Liberal (IL) garante que o seu nome vai constar do boletim de voto, nas eleições de 24 de janeiro. Após um pequeno vídeo com o seu dia a dia no Porto, que começa com um café pela manhã, uma corrida na Foz e uma passagem pela Refood onde faz voluntariado, Tiago Mayan apresentou-se, esta quarta-feira, como o candidato liberal e a alternativa democrática do sufrágio em que se propõe ser o presidente de todos os portugueses através de um olhar “fora da bolha Terreiro do Paço”.

Na corrida a Belém, já se percebeu que terá por principal alvo a abater o presidente em funções, assegurando que, caso seja eleito, não exercerá um mandato “acrítico do governo em funções como o tem feito Marcelo Rebelo de Sousa”, mas terá um papel de “verdadeiro moderador”. Questionado sobre que balanço faz do mandato do atual chefe de Estado, respondeu que “é o de alguém que não o exerceu”, razão pela qual tem muito pouco a dizer: “Foi inexistente e este é um dos motivos porque aqui estou”.

A menos de um mês das presidenciais, Mayan afirma que a sua maior bandeira eleitoral será a da defesa dos Direitos, Liberdades e Garantias dos portugueses, jurando cumprir a Constituição e devolver o poder soberano aos cidadãos,“ impedidos de fazer escolhas e até de agir face ao jugo do Estado”. “Serei o presidente dos valores como honestidade e bom senso”, diz. Em tempos de pandemia, por não ser temerário ou negacionista, não irá fazer uma campanha clássica, esperando que a sua mensagem esteja presente na comunicação social para poder manter desta forma o contacto com as pessoas.

Se o resultado nas urnas não for o esperado, não se afastará da política. “Eu sou um liberal, reconheço a dificuldade do desafio mas lutarei até ao fim", diz, salientado que não irá desaparecer e que a IL contará sempre consigo “para o que for preciso”.

No discurso de apresentação da campanha, afiançou que irá combater pelos jovens, pelos idosos, pelas pequenas e médias empresas e pela liberdade democrática. “É pela Liberdade que aqui estou. Venho não por vaidade pessoal, nem para cumprir as indicações deste ou daquele partido”, garante, advertindo que se irá bater por um país que anseia ser livre, quer tomar decisões sem carregar às costas o peso das burocracias, “pelos jovens licenciados que merecem um salário digno, em que o mérito conte e não sejam forçados a emigrar”.

Sobre o dia de oficialização da campanha - 25 de Novembro -, Tiago Mayan lembra que não foi escolhido por acaso, mas por “há 45 anos os portugueses terem decidido pela consolidação da democracia liberal, recusando-se trocar um extremismo por outro”. O candidato apoiado pela IL quer ser, por isso, “o guardião dessa escolha, o garante dos sonhos dos jovens amarrados pelo jugo fiscal e dos velhos a quem o Estado falha”.

Por último, Mayan propõe-se “abalar as clientelas instaladas e lutar contra o laxismo, os populismos e os extremismos de esquerda e de direita, por um Portugal mais liberal”.