Há quatro anos, o BE criticou João Soares. Agora mantém silêncio sobre vereador que ameaçou autarca com “um par de murros" nas "fuças”

Quando João Soares saiu do Governo, em abril de 2016, por ter prometido um par de "bofetadas" a dois cronistas, o Bloco de Esquerda reagiu assim: "Não é o cargo que se adapta ao titular, é o titular que tem que se adaptar ao cargo". Agora que o vereador eleito pelo BE em Lisboa, ameaçou dar um "par de murros" nas "fuças" a Luís Moreira, vogal da Junta de Freguesia do Areeiro, o Bloco nacional não reage e o partido em Lisboa considera suficiente que o vereador se tenha retratado.

