Santos Silva ainda está à espera que apareça o candidato presidencial da sua preferência e não tem a certeza de que o OE será aprovado

Augusto Santos Silva, 64 anos, número 2 do Governo de António Costa, cita Voltaire ao ser questionado sobre a previsão de quanto tempo falta para terminar a sua carreira política: "Há uma frase do Voltaire que é sempre muito útil nós termos em conta que é: fazer previsões é insultar o futuro. Não insultemos o futuro". Numa entrevista conduzida pelos jornalistas João Pedro Henriques do Diário de Notícias e Pedro Pinheiro da TSF, Santos Silva diz que o Governo já conseguiu fazer "aprovar dois Orçamentos - um para 2020 e um suplementar - e vamos ver o que acontece com o Orçamento para 2021". "Portanto, eu antes mesmo de pensar no que pode acontecer com o Orçamento para 2022, estou preocupado com a aprovação do Orçamento para 2021". Questionado diretamente se tem a certeza de que o Orçamento será aprovado, responde assim: "Eu não tenho a certeza. Tenho a certeza de que o PS vota a favor".

Sobre a ajuda financeira de Bruxelas, a tal bazuca para fazer frente às necessidades da crise provocada pela pandemia, diz que "ninguém, na UE, aceitará ficar na posição de refém dos interesses particulares de dois governos" (Hungria e Polónia). "Há várias maneiras de superar essa circunstância, se forem necessárias. A primeira, a única que estamos a trabalhar, é procurar dar as garantias necessárias que expliquem que os receios húngaro e polaco são infundados".

Eleições presidenciais

Nenhum dos "quatro ou cinco candidatos que já se apresentaram" às presidenciais, "nenhum deles corresponde ao perfil que eu creio ser o perfil exigível a um Presidente da República". "Portanto, eu aguardo que se apresente outro e espero que o Professor Marcelo Rebelo de Sousa se apresente, porque acho que essa apresentação é muito importante para o debate e para a escolha do povo português, incluindo a dos eleitores socialistas. Depois, vamos ver o que é que o povo decide. Essa é uma das grandes vantagens e uma das coisas mais bonitas que a democracia tem".

Diz que o PS "continua um partido divertidíssimo", que não esconde as "diferenças", e que em matéria de atitudes no período pandémico "houve mais exigência da parte de sectores da opinião pública em relação ao PCP do que em relação à Igreja Católica e do que em relação, por exemplo, a partidos que organizaram congressos e convenções sem quaisquer preocupações de segurança e de respeito pelas normas sanitárias".