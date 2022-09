Costa pede “o seguinte favor”: “As pessoas já estão angustiadas, concentremo-nos nos próximos 15 dias”

“Pedia o seguinte favor: as pessoas já estão suficientemente angustiadas, concentremo-nos nas medidas dos próximos 15 dias.” Na sua comunicação ao país em que apresentou as novas medidas do estado de emergência, o primeiro-ministro fugiu a antecipar as possíveis restrições na altura do Natal. Admitiu só que ficaria “muito surpreendido” se não vigorasse o estado de emergência na época natalícia, mas logo acrescentou que o essencial é melhorar a situação com as medidas para esta quinzena - porque só aí, dependendo da situação, se avaliarão as medidas necessárias para os 15 dias a seguir. Mais do que “ganhar dezembro”, Costa sublinhou a importância de “ganhar cada dia”. E isso consegue-se com “menos pessoas com o vírus, menos pessoas a precisarem de cuidado hospitalar, menos a precisar de cuidados intensivos, menos pessoas a morrer”. Mas o esforço, ficou claro, vai ter de continuar - e por meses, "até haver uma vacina".

