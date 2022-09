Patrões exigem mais apoios e apontam "dificuldades" na Concertação

Foi um encontro realizado a pedido das quatro confederações patronais e decorreu na manhã desta sexta-feira, logo depois da aprovação de uma nova declaração do estado de emergência. António Costa deixou o hemiciclo diretamente para a reunião com António Saraiva, da CIP, Vieira Lopes, da CCP, Francisco Calheiros da CTP e Oliveira e Silva, da CAP. O tom da reunião foi cordial, mas as queixas pela falta de apoios para travar o impacto da pandemia na economia, marcaram todo o encontro.

No final, em comunicado conjunto, as confederações patronais exigiram uma “atuação mais firme a assertiva” da parte do Governo e reclamam a adoção de medidas de apoio à reestruturação e recapitalização das empresas, capazes, além disso, de preservar o maior número de postos de trabalho.

“Com o agravamento e arrastar da crise de saúde pública vivida no país, em simultâneo com as dificuldades sentidas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) em dar resposta ao número crescente de vítimas da pandemia da covid-19, as confederações patronais consideram que a ameaça que paira sobre a economia e o emprego, que comprometem as próximas gerações, exige do Governo uma atuação mais firme a assertiva”, lê.se no texto conjunto.

As confederações da Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura aproveitaram ainda o encontro com António Costa, para reafirmar a sua oposição ao aumento do salário mínimo, previsto no Orçamento do Estado para 2021, sem antes ter passado pela discussão entre os parceiros sociais. Aliás, os patrões fizeram ainda questão de deixar algumas críticas ao modo como tem funcionado a Concertação Social apontando o dedo às "frequentes alterações" de calendário das reuniões e aos "prazo mínimos" concedidos para análise de documentos relevantes.

Em causa estão alguns dos recentes pacotes legislativos apresentados pelo Governo - como a moratória da caducidade dos contratos, o teletrabalho e o regime de ‘lay-off’ simplificado - que, para os patrões, não foram suficientemente debatidos em sede de Concertação.

“Estes fatores têm dificultado o diálogo social e o contributo dos parceiros sociais para a implementação de uma dinâmica económica e social de resposta à crise e desenvolvimento para o país”, dizem os responsáveis pelas confederações patronais portuguesas.