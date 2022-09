Orçamento. Mais de uma dezena de ‘coligações negativas’ mas o pior pode estar para vir

Quanto custam? As contas às medidas aprovadas pela oposição esta sexta-feira contra o PS ainda não foram feitas - até porque faltam três dias de votações. Mas o Governo continua a correr riscos de ver o Orçamento do Estado para 2021 descaracterizado por não ter uma maioria parlamentar estável. As chamadas "coligações negativas", depois de mais de seis horas de votações na especialidade, já somam pelo menos 13 medidas, pelas contas do Expresso. Se desvirtuam o documento ou põem em causa a margem de segurança do ministro das Finanças, só João Leão o poderá dizer no fim das maratonas da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças que ainda se avizinham.

Com mais de 1500 propostas de alteração ao Orçamento do Estado em cima da mesa (um recorde absoluto), o Governo ainda não foi confrontado com as medidas que podem ter maior impacto nas suas contas: por exemplo, a suspensão do Pagamento Especial por Conta, proposto pelo PSD e que pode ter o voto do PCP, ou a redução em 50% das portagens nas antigas SCUT. O PS fala em alterações contra a vontade do Governo, que podem chegar aos 3 mil milhões de euros. Esta instabilidade já levou o ex-deputado e economista Paulo Trigo Pereira a dizer ao Expresso que a discussão e preparação do orçamento "é uma confusão" e que "todo o processo tinha de ser revisto".

Assim, até agora, as medidas aprovadas contra o PS foram as seguintes:

Tudo o que escapou pelas mãos dos socialistas

Fundo de emergência municipal - Já as votações tinham terminado, quando o Bloco de Esquerda decidiu retificar um voto e aprovar uma das propostas do PSD: a autorização de despesa para o Fundo de Emergência Municipal, utilizado para conceder ajudas financeiras quando há declaração de calamidade nas autarquias. Os partidos votaram a favor de manter o valor nos 5,6 milhões de euros, quando o Governo queria reduzir esse limite para 3 milhões de euros.

Reformas dos profissionais da pesca - A criação de um regime especial de contabilização do tempo de serviço para acesso à reforma dos profissionais da pesca, proposto pelo PSD, foi aprovado com mais uma coligação negativa contra o PS. Assim, o Governo terá de levar a cabo as alterações legislativas necessárias, “até 90 dias após a entrada em vigor” do Orçamento do Estado (OE) para 2021.

Integração profissional para os sem-abrigo - O PAN conseguiu incluir um artigo referente à criação de um programa de formação e emprego, “concebido especificamente para pessoas em situação de sem-abrigo e que promovam a sua integração profissional”. O PS votou contra, mas a proposta recebeu luz verde dos outros partidos.

Divulgação dos resultados de auditorias a Parcerias Público-Privadas promovidas por autarquias - A proposta de Orçamento tem um artigo que obriga a que o Governo a promover a “realização de uma auditoria aos contratos celebrados por autarquias locais em regime de parceria entre o setor público e o setor privado que se encontrem em vigor”. O PAN conseguiu aprovar um acrescento, que não tem custos adicionais: para se proceder “à divulgação dos respetivos resultados”.

A gestão do pessoal das entidades reguladoras não pode estar sujeita a parecer do Governo - Foi mais uma proposta do PSD aprovada, neste caso para se alterar a lei-quadro das entidades reguladoras. A proposta define que estas não podem ser alvo de cativações sobre os montantes das suas receitas próprias nem sujeitas à autorização do Governo para celebração de contratos. Tão pouco a gestão do pessoal, incluindo a contratação de trabalhadores, pode estar sujeita a parecer de membros do Governo.

Relatório sobre professores no Ensino Superior - O Governo fica obrigado a fazer um levantamento e um relatório sobre o número de contratos de professores convidados a dar aulas no ensino superior. Isto porque pode haver 'falsos' professores convidados como forma de as universidades e politécnicos contornarem a lei.

Cativações proibidas para deficientes das forças armadas - Os socialistas votaram contra a proposta do PSD que esclareceu que "as verbas destinadas aos deficientes das Forças Armadas ficam excecionadas de qualquer cativação ou retenção".

Equipamentos de protecção para estudantes - A oposição toda junta aprovou uma medida para os estudantes de Medicina: o Ministério da Ciência e do Ensino Superior tem de garantir equipamentos de protecção individual para os estudantes quando são "necessários para a realização dos seus estágios curriculares".

Governo vai ter de apresentar a lista de organismos privados financiados pelo Orçamento - Mais uma proposta do PAN aprovada contra a vontade do PS e que não sobrecarrega o erário público: o Governo vai ter de assegurar a divulgação pública, com atualização trimestral, da lista de financiamentos por via de verbas do Orçamento do Estado a fundações, a associações e a outras entidades de direito privado, incluindo observatórios nacionais e estrangeiros que prossigam os seus fins em território nacional.

Redução de taxas aeroportuárias na Madeira - A redução de taxas aeroportuárias cobradas nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo vai avançar no próximo ano, já que o Orçamento do Estado para 2021 impõe ao Governo que garanta essa diminuição. O PS votou contra esta proposta do PCP.

Revisão obrigatória do estatuto do pessoal do SEF - É uma promessa antiga do Governo e os outros partidos querem vê-la concretizada. Com abstenção do CDS e restantes votos favoráveis, o PSD conseguiu aprovar uma proposta que prevê que o Executivo conclua, até junho de 2021, a revisão da Lei Orgânica e do Estatuto do Pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Aval a empréstimo de €458 milhões da Madeira - O Estado português fica autorizado a conceder um aval ao empréstimo de 458 milhões de euros pedido pela Região Autónoma da Madeira na luta contra os efeitos da covid-19.

Viagens dos estudantes madeirenses e açorianos com tetos máximos - Por proposta do PCP, o Governo fica obrigado a garantir que as viagens de estudantes residentes na Madeira têm um custo máximo: o objetivo é o de que os estudantes madeirenses passem a pagar máximos de €86 e de €65 e os açorianos entre €119 e €89.