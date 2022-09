Governo marca reunião sobre Orçamento mas BE desvaloriza: não há "novas respostas". Negociação segue com PCP

Do lado do Bloco de Esquerda, “nada” de novidades na negociação com o Governo, apesar de haver uma reunião marcada para esta quinta-feira. Do lado do PCP, há avanços que o partido descrevia há menos de uma semana como “muito limitados” mas que poderão conhecer progressos em reuniões ainda esta semana. A apenas dois dias do início da maratona de votações na especialidade, o estado das negociações orçamentais evidencia a distância cada vez maior entre o Governo e o Bloco, e a forma como, negociando sobretudo com o PCP, terá de pagar uma fatura mais pesada do que tinha planeado.

