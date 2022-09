Estado de emergência: Marcelo preocupado com a “perceção” sobre o congresso do PCP. Conheça as novas medidas em cima da mesa

Nas audiências destes dois dias em Belém, as novas regras para a renovação do estado de emergência e as críticas dos partidos às restrições impostas pelo Governo - neste e no próximo fim de semana - dominaram as conversas com o Presidente da República. A realização do Congresso do PCP foi outro tema das conversas (pelo menos da direita) com Marcelo Rebelo de Sousa. Segundo apurou o Expresso, o Chefe de Estado compreendeu as preocupações manifestadas pelo PSD e pelo CDS, apesar de Jerónimo de Sousa prometer um evento exemplar. Marcelo, que em público já tinha falado no problema de "perceção" que a realização do congresso poderia originar, terá sinalizado que seria difícil de explicar aos portugueses que, apenas uma semana depois de ter vigorado um recolher obrigatório em todo o país, pudesse decorrer um conclave partidário com centenas de pessoas em Loures.

